Esta segunda-feira, os clubes vão votar as decisões tomadas pela direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na sequência do cancelamento da II Liga, a possibilidade de serem realizadas cinco substituições nos restantes jogos da I Liga 2019/2020 a governação do organismo liderado por Pedro Proença.

O encontro está marcado para as 15 horas, na sede da Liga, no Porto, contando com cinco pontos na ordem de trabalhos. Recorde-se que o fim precoce da II Liga, inviabilizada no plano de desconfinamento do Governo, foi alvo de várias decisões por parte da direção da LPFP, que indicou Nacional e Farense para subir à I Liga e Cova da Piedade e Casa Pia para descer à II Liga. Vai estar em debate, igualmente, o plano de apoio aos clubes do segundo escalão.

Lá fora, o Tribunal Arbitral do Desporto começa a julgar o recurso do Manchester City, sobre a suspensão de dois anos das provas europeias da UEFA.