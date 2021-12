Depois de dias dedicados aos jogos da Taça da Liga, o campeonato português está de regresso esta sexta-feira.

O Santa Clara, já sem o treinador Nuno Campos, recebe o Vit. Guimarães nos Açores, a partir das 19h00. A seguir, às 21h15, o Estoril defronta o Famalicão, com a possibilidade de ultrapassar - ainda que provisoriamente - o Sp. Braga na tabela classificativa.

Mas o dia desportivo começa logo às 15h00, na Liga 3. O Cova da Piedade recebe o Amora, em jogo da 13.ª jornada do Grupo B. Já no Grupo A, o líder Braga B defronta o Fafe, que está na penúltima posição, pelas 17h00. O último jogo do dia nesta competição coloca frente a frente dois históricos do futebol português. Vit. Setúbal e Leiria jogam no Bonfim, numa altura em que a equipa do Lis lidera o Grupo B.

Nos outros campeonatos europeus, o arranque acontece às 17h30, em Itália. A Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa recebe o Génova no Olímpico de Roma e, em caso de triunfo, chega aos 28 pontos, os mesmos de Juventus e Roma.

Ainda na Serie A, o líder Inter de Milão joga no terreno do Salernitana, pelas 19h45.

Na Alemanha, o Bayern vai em busca da sétima vitória consecutiva, a partir das 19h30, na receção ao Wolfsburg

Celta de Vigo e Espanyol dão o pontapé de saída da 18.ª jornada da Liga espanhola, pelas 20h00 nos Balaídos. Os homens de Vigo não vencem em casa há cinco jogos e vão ter pela frente o conjunto de Raul de Tomas, que voltou aos golos na última jornada, depois de cinco partidas sem faturar.

Também às 20h00, o Lyon desloca-se ao terreno do Paris FC em jogo da Taça de França.

Quanto às modalidades, o Sporting recebe a Ovarense e o FC Porto joga com o CAB Madeira, na 12.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol.

No hóquei em patins, há clássico! O FC Porto recebe os leões, a partir das 20h30, no Dragão Arena para a primeira mão da final da Taça Intercontinental.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

Liga, 15.ª jornada:

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 19:00 (SportTV1)

Estoril Praia - Famalicão, 21:15 (SportTV1)

Liga italiana, 18.ª jornada

Lazio - Génova, 17:30 (SportTV2)

Salernitana - Inter Milão, 19:45 (SportTV2)

Liga alemã, 17.ª jornada:

Bayern Munique - Wolfsburgo, 19:30 (Eleven 1)

Taça de França, 32 avos de final:

Paris FC - Lyon, 20:00

Liga espanhola, 18.ª jornada:

Celta de Vigo - Espanyol, 20:00 (Eleven 2)

Hóquei em Patins

Final da Taça de Intercontinental, 1.ª mão:

FC Porto - Sporting, 20:30 (Porto Canal)

Basquetebol

Liga, fase regular, 12.ª jornada:

Sporting - Ovarense, 16:00

Imortal - Póvoa, 20:00

CAB Madeira - FC Porto, 20:45

Oliveirense - Académica, 21:00