Depois do pontapé de saída no Estádio do Bessa, a 23.ª jornada da Liga prossegue a todo o vapor este sábado, com jogos em Barcelos, Paços de Ferreira e Guimarães. Um sábado em grande com as principais ligas europeias a regressarem em pleno depois da jornada europeia a meio da semana.

Começamos pela Liga portuguesa, que abre este sábado com a receção do sensacional Gil Vicente ao Belenenses SAD, último classificado, num jogo que está marcado para as 15h30. Ao final da tarde, pelas 18h00, começa também o Paços de Ferreira-Vizela, enquanto à noite será a vez do V. Guimarães receber o Arouca (20h30).

Mais animada vai estar a Premier League com oito jogos este sábado, em modo compacto, entre as 12h30 e as 17h30, entre os quais destacamos a receção do líder Manchester City ao Tottenham. À espreita vão estar o Liverpool, que vai receber o Norwich, e o Chelsea, que visita o Crystal Palace.

Aqui ao lado, em Espanha, o Atlético Madrid de João Félix, depois da embaraçosa derrota diante do Levante (0-1), visita o Osasuna às 15h15, enquanto o Real Madrid, na ressaca da derrota do Parque dos Príncipes, recebe o Alavés às 20h00.

Podemos contar ainda com cinco jogos na Bundesliga, dois da Ligue 1 francesa, com o PSG em campo, e outros três da Série A italiana. Neste último caso, destaque para a visita da Roma de José Mourinho a Verona (17h00) e para a deslocação do líder Milan a Salerno (19h45).

Os jogos deste sábado

I Liga (23.ª jornada):

Gil Vicente - Belenenses SAD, 15:30 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Vizela, 18:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Arouca, 20:30 (SportTV1).

II Liga (23.ª jornada):

Vilafranquense - Académica, 11:00 (SportTV1)

Casa Pia - Nacional, 14:00 (SportTV+).

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação/9.ª jornada):

Sporting - Vitória de Guimarães, 11:00

Belenenses SAD - Vizela, 11:00

Famalicão - Académica, 15:00.

Liga inglesa (26.ª jornada):

West Ham - Newcastle, 12:30 (SportTV2)

Arsenal - Brentford, 15:00 (SportTV5)

Aston Villa - Watford, 15:00

Brighton - Burnley, 15:00

Crystal Palace - Chelsea, 15:00 (SportTV3)

Liverpool - Norwich, 15:00 (SportTV2)

Southampton - Everton, 15:00

Manchester City - Tottenham, 17:30 (SportTV2).

Liga espanhola (25.ª jornada):

Granada - Villarreal, 13:00 (Eleven 1)

Osasuna - Atlético de Madrid, 15:15 (Eleven 1)

Cádiz - Getafe, 17:30 (Eleven 1)

Real Madrid - Alavés, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã (23.ª jornada):

Wolfsburgo - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 2)

Estugarda - Bochum, 14:30 (Eleven 3)

Augsburgo - Friburgo, 14:30

Arminia Bielefeld - Union Berlim, 14:30 (Eleven 4)

Colónia - Eintracht Frankfurt, 17:30 (Eleven 2).

Liga italiana (26.ª jornada):

Sampdoria - Empoli, 14:00

Roma - Verona, 17:00 (SportTV3)

Salernitana - AC Milan, 19:45 (SportTV2).

Liga francesa (25.ª jornada):

Lens - Lyon, 16:00 (Eleven 4)

Nantes - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven 2).

Liga dos Campeões Africana (fase de grupos/2.ª jornada):

Petro de Luanda, Ang - Wydad Athletic Club, Mar, 13:00

Sagrada Esperança, Ang – Zamalek, Egi, 16:00.