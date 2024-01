A 16.ª jornada da Liga prossegue este sábado com mais quatro jogos, com natural destaque para a visita do Benfica a Arouca, mas também para o sempre «quente» duelo minhoto entre o Sp. Braga e o Vitória que está reservado para a Pedreira. Lá por fora, será um dia essencialmente de «Taças», com jogos a eliminar em Inglaterra, Espanha e França.

Começamos pela liga portuguesa, com a tarde a arrancar com dois jogos marcados para as 15h30, com o Estrela a receber o Vizela na Reboleira e o Farense a receber o Gil Vicente no São Luís.

O Arouca-Benfica está, depois, marcado para o final da tarde (18h00), enquanto o duelo do Minho entra pela noite a dentro, com início marcado para as 20h30.

Lá por fora, será praticamente um dia de taças, a começar por Espanha, com destaque para a receção do Lugo comandado por Paulo Alves ao Atlético Madrid de Diego Simeone (15h00), um dos seis jogos de uma jornada que termina com a visita do gigante Real Madrid ao terreno do modesto Arandina (20h30).

Em Inglaterra também haverá oito jogos da terceira ronda da Taça [veja a lista completa no final do artigo], enquanto em França também poderemos contar com seis jogos dos 32 avos de final da «Coup», com destaque para a receção do Lille de Tiago Santos, Tiago Djaló e Ivan cavaleiro ao Golden Lion (14h30)

Futebol à parte, este sábado, depois do prólogo na sexta-feira, realiza-se a primeira etapa do Dakar 2024, na Arábia Saudita, entre Alula e Al Henakiyah (541km, 414 cronometrados), com a participação de Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues, António Maio, Sebastian Bühler, Alexandre Azinhais, Bruno Santos e Mário Patrão (motos), João Ferreira (SSV), João Monteiro, Ricardo Porém, Mário Franco (challenger) e João Sousa Costa (clássicos).

I Liga (16.ª jornada):

Estrela da Amadora - Vizela, 15:30 (SportTV3)

Farense - Gil Vicente, 15:30 (SportTV2)

Arouca - Benfica, 18:00 (SportTV1)

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV2).

II Liga (16.ª jornada):

Nacional - Tondela, 11:00 (SportTV1)

Oliveirense - Marítimo, 11:00 (SportTV4)

Penafiel - Länk Vilaverdense, 14:00 (SportTV+)

Santa Clara - Mafra, 14:30 locais (15:30 em Lisboa, SportTV4)

Benfica B - Belenenses, 15:30 (BTV)

Académico de Viseu - União de Leiria, 18:00 (SportTV3).

Taça de Espanha (16 avos de final):

Lugo - Atlético de Madrid, 15:00

Espanyol - Getafe, 16:00

Elche - Girona, 17:00

Huesca - Rayo Vallecano, 18:00

Alavés - Betis, 19:00

Arandina - Real Madrid, 20:30

Taça de Inglaterra (3.ª ronda):

Millwall - Leicester, 12:30 (SportTV6)

Sunderland - Newcastle, 12:45

Stoke City - Brighton, 15:00 (SportTV6)

Gillingham - Sheffield United, 15:00

Queens Park Rangers - Bournemouth, 15:00

Hull City - Birmingham, 15:00

Middlesbrough – Aston Villa, 17:30 (SportTV2)

Chelsea - Preston North End, 17:30 (SportTV5)

Taça de França (32 avos de final):

Lille - Golden Lion, 14:30

Brest - Angers, 14:30

Amiens - Montpellier, 17:00

Avoine - Estrasburgo, 17:00

Sochaux - Lorient, 17:00

Nice - Auxerre, 19:45 (SportTV5)

Liga italiana (19.ª jornada):

Inter Milão - Verona, 11:30 (SportTV2)

Frosinone - Monza, 14:00 (SportTV1)

Lecce - Cagliari, 17:00 (SportTV6)

Sassuolo - Fiorentina, 19:45 (SportTV5)

Jogo particular de preparação para a CAN2024:

Mali – Guiné-Bissau, 19:00

Liga feminina (10.ª jornada):

Torreense - Albergaria, 15:00

Famalicão - Racing Power, 15:00.

Futsal (Liga, 12.ª jornada):

Ferreira do Zêzere - Torreense, 15:00

Fundão - Candoso, 17:30

Caxinas - Quinta dos Lombos, 17:30.

Basquetebol (Liga, fase regular, 12.ª jornada):

Galomar - Sporting, 15:00

Imortal - Lusitânia, 15:00

Ovarense - Vitória de Guimarães, 16:00

Esgueira - Portimonense, 18:30.

Futsal (Taça de Portugal feminina, 16 avos de final):

Novasemente - GD Árvore, 15:00

Arca - Sociedade 3 Agosto, 16:00

Atlético – Maia, 16:00

Quinta dos Lombos - Sr. Boa União Parchalense, 16:45

Viseu 2001 - Santa Luzia, 17:00

Casa Povo Freixo – Académica, 18:00

Juventude Ouriense - Águias de Santa Marta, 18:30

Torreense - Santo Estêvão, 19:45

Benfica – Povoense, 20:00

São João de Ver – Gafanha, 20:00.

Hóquei em patins (Campeonato Nacional, 13.ª jornada):

Sporting - Óquei de Barcelos, 15:00 (Sporting TV)

Murches - Riba d'Ave, 16:00

Benfica - Famalicense, 17:00

HC Braga - Valongo, 17:00

FC Porto - Juventude Pacense, 18:00 (Porto Canal)

Turquel - Carvalhos, 21:00

Oliveirense - Sporting de Tomar, 21:00.

Andebol (jogo de preparação para o Europeu):

Alemanha - Portugal, 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Voleibol (Liga, 2.ª fase, Série A, 2.ª jornada):

Vitória de Guimarães - Benfica, 15:00 (SportTV5)

Fonte do Bastardo - Castêlo da Maia, 18:00 locais (19:00 em Lisboa)

Sporting - Leixões, 19:00 (Sporting TV).

Râguebi (Nacional, Divisão de Honra, 10.ª jornada):

Cascais - Belenenses, 12:00

Direito - Benfica, 14:00

Lousã - Académica, 15:00.