O piloto português João Ferreira, em Can Am, foi o melhor português no prólogo da 46ª edição do rali Dakar, que arrancou esta sexta-feira na Arábia Saudita.

O piloto de Leiria, que faz dupla com o navegador Filipe Palmeiro, foi segundo classificado nos 27 quilómetros cronometrados na categoria SSV (veículos ligeiros de série) ficando a 15 segundos do vencedor, o francês Xavier de Soultrait, em Polaris.

Nas motas, a vitória sorriu ao espanhol Tosha Schareina, piloto oficial da Honda, gerida pelo português Ruben Faria. O australiano Daniel Sanders (GasGas) foi o segundo, a 12 segundos, com Ross Branch (Hero), do Botswana, em terceiro, a 19 segundos.

Nesta categoria, o luso-alemão Sebastian Bühler, da Hero, acabou no 16º lugar, a 1m28s do vencedor.

Rui Gonçalves, da equipa oficial da Sherco foi 18º, a dois minutos e oito segundos do vencedor.

Joaquim Rodrigues Júnio, da Hero, foi 21º, a 2m25s. Ambos ambicionam terminar a prova entre os 15 primeiros.

Ainda entre os portugueses, António Maio (Yamaha) foi 38º, Bruno Santos (KTM) 51º, Mário Patrão 58º e Alexandre Azinhais (KTM) 101º.

Nos automóveis, a vitória pertenceu ao sueco Mathias Ekstrom, em Audi, que deixou o norte-americano Seth Quintero (Toyota) em segundo, a 23 segundos, e o francês Sébastien Loeb (BRX) em terceiro, a 38.

O qatari Nasser Al-Attiyah, agora na BRX, que venceu as últimas duas edições, cometeu um erro de navegação e terminou apenas no 12º lugar.

Na classe Challenger, para veículos ligeiros protótipos, João Monteiro e Nuno Morais (Can Am) terminaram na 10.ª posição, a 1m05s do vencedor, o polaco Eryk Goczal (Taurus).

No sábado, disputa-se a primeira etapa do Dakar, entre Al-Ula e Al Henakiyah, com 414 quilómetros cronometrados.