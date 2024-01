Arrancou a Copinha, a competição de formação que revela alguns dos maiores craques do futebol brasileiro, e com ela vieram os nomes inusitados.

Desde logo, nomes que foram escolhidos pelos pais em homenagem aos seus jogadores favoritos. A prova é de formação, mas há jogadores como Zidanne, Seedorf, Neymar, Kaka, Thierry Henry, Mimbape ou Pogba.

Mas há mais, não fica por aqui.

Se Abraham Lincoln foi o 16.º Presidente dos Estados Unidos da América, Abrhaão Linkonl promete conquistar o mundo do futebol ao serviço do São Raimundo.

Denzel Washington joga ao serviço do Fortaleza, qual ator de Hollywood, enquanto Isac Niltton veste as cores do XV Piracicaba.

Há mesmo nomes para todos os gostos. Ora veja: