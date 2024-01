O avançado Mehdi Taremi entregou a camisola de jogo a uma adepta do Irão, depois da vitória por 2-1 ante o Burquina Faso, esta sexta-feira.

A passar junto à bancada, com o colega de seleção Alireza Jahanbakhsh, Taremi levava a camisola na mão, atirou-a para a bancada e encheu de felicidade a adepta que a recolheu.

De recordar que, desde julho de 2023, as mulheres iranianas puderam voltar a ver futebol local nos estádios.

Esta sexta-feira, isso mesmo aconteceu no jogo de preparação do Irão para a Taça Asiática e, depois da vitória, a felicidade foi mesmo a dobrar para a adepta que agarrou a veste do jogador iraniano do FC Porto.

As mulheres estavam proibidas de assistir a jogos em estádios desde a Revolução Islâmica de 1979. Porém, face à pressão da FIFA, foi autorizado público feminino nos jogos internacionais da seleção em 2019, 40 anos depois. Já antes de 2023, em agosto de 2022, as mulheres foram igualmente autorizadas, a título excecional, a assistir ao jogo entre o Esteghlal, que na altura era treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, e o Mes Kerman.