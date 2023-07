O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, anunciou neste domingo que as mulheres iranianas serão autorizadas a ver jogos do futebol local nos estádios, depois de terem sido banidas por um longo período, com raras exceções.

«Uma das principais novidades desta temporada é que as mulheres vão poder entrar nos estádios», revelou Mehdi Taj.

As mulheres estavam proibidas de assistir a jogos em estádios desde a Revolução Islâmica de 1979. Porém, face à pressão da FIFA, foi autorizado público feminino nos jogos internacionais da seleção em 2019, 40 anos depois. Em agosto de 2022, as mulheres foram igualmente autorizadas, a título excecional, a assistir ao jogo entre o Esteghlal, que na altura era treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, e o Mes Kerman.

O dirigente confirmou que alguns estádios nas cidades de Isfahan, Kerman e Ahvaz estão «prontos». No entanto, não nomeou nenhum estádio na capital Teerão.