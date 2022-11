Faltam quatro dias para o Mundial2022 e esta quarta-feira multiplicam-se os últimos ensaios dos finalistas, muitos deles já no Qatar. Portugal faz o último teste na quinta-feira, frente à Nigéria de José Peseiro, em Alvalade, mas hoje é dia de Fernando Santos apresentar-se em conferência de imprensa para fazer a antevisão do último «teste» antes da partida para Doha.

O selecionador vai apresentar-se em conferência de imprensa, acompanhado por um jogador ainda a designar, na Cidade do Futebol, às 16h30, antes do treino que deverá começar uma hora depois.

José Peseiro, selecionador da Nigéria, também vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois do treino das «Super Águias» marcado as 18:30.

Portugal só defronta a Nigéria na quinta-feira, mas esta quarta-feira há várias seleções a fazerem os últimos ensaios para a fase final. É o caso do Irão de Carlos Queiroz que já está no Qatar e vai defrontar a Tunísia. A Argentina de Lionel Messi, Otamendi e Enzo Fernández vai afinar a equipa frente aos Emirados Árabes Unidos, enquanto a Alemanha irá jogar com a seleção de Omã [confira a lista de todos os jogos de preparação no final da peça].

Do futebol, passamos para o voleibol, com dois clubes portugueses em ação nas competições europeias, além do sorteio da fase de grupos do Europeu, que está marcado para o Palácio Real de Nápoles, em Itália, para as 16h00 locais (15h00 em Lisboa).

A equipa de voleibol do Benfica recebe os belgas do Knack Roeselare às 18h15, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto a equipa do Sporting recebe os estónios do Parnu (19h30) em jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

II Liga (jogo em atraso da 9.ª jornada):

Farense - Trofense, 20:15 (SportTV1).

Sub-17 (qualificação para o Euro2023):

Ilhas Faroé - Eslovénia, 14:00 (Estádio Municipal de Albufeira)

Portugal - Cazaquistão, 17:00 (Estádio Algarve).

Taça de Inglaterra:

Salford City-Peterborough United, 19h45

Woking-Oxford United, 19h45

Jogos particulares (horas de Lisboa):

Irão-Tunísia, 11h00

Nepal-Paquistão, 11h15

Arábia Saudita-Croácia, 12h00

Uzbequistão - Cazaquistão, 14:00

Omã - Alemanha, 15:00

Emirados Árabes Unidos - Argentina, 15:30

República Checa - Ilhas Faroé, 17:00

Turquia - Escócia, 17:00 (SportTV2)

Letónia - Estónia, 17:00

Kosovo - Arménia, 17:00

Lituânia - Islândia, 17:00

Áustria - Andorra, 17:00

Polónia - Chile, 17:00 (SportTV1)

Moldova - Azerbaijão, 17:00

Gibraltar - Liechtenstein, 18:00

Chipre - Bulgária, 18:00

Argélia - Mali, 19:30

México - Suécia, 19:30

Albânia - Itália, 19:45 (SportTV2)

Peru - Paraguai, 01:00 (dia 17 em Lisboa)

Nicarágua - El Salvador, 02:00 (dia 17 em Lisboa).