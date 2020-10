Fecha nesta terça-feira o mercado de transferências em Portugal. Depois de ter encerrado nos principais campeonatos europeus, continua aberto no nosso país por mais 24 horas para os negócios de última hora.

Além disso, a seleção portuguesa de futebol realiza o último treino antes do encontro particular de quarta-feira com a Espanha, numa sessão em que já deverá participar o capitão Cristiano Ronaldo, um dos ausentes no arranque dos trabalhos.

O avançado da Juventus, assim como Bruno Fernandes, João Moutinho e Pepe, foram autorizados a chegar mais tarde à concentração e falharam o primeiro treino do selecionador Fernando Santos, que contou com 22 jogadores, incluindo o estreante Sequeira, do Sp. Braga, e os regressados Ruben Semedo, William Carvalho, Daniel Podence e Rafa Silva.

Durante a tarde, às 14h30, Fernando Santos e um jogador vão fazer a antevisão do jogo particular com a Espanha em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Além disso, em Itália, prossegue a volta a Itália, numa etapa que terá o português João Almeida a partir para a estrada com a camisola rosa de líder da prova. A tirada vai ligar Catânia a Villafranca Tirrena, num total de 140 km, na qual vai correr outro ciclista luso, Ruben Guerreiro.