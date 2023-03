Esta terça-feira prossegue a contagem decrescente para a estreia de Roberto Martínez à frente da Seleção Nacional, com mais um treino, na Cidade do Futebol, para preparar a receção ao Liechtenstein, marcada para quinta-feira, e depois a deslocação ao Luxemburgo, prevista para domingo seguinte. Um cenário que se replica em praticamente todos os países da Europa, o que significa que os clubes, sem competição na próxima semana, ficam com atividade reduzida aos treinos.

Esta terça-feira os internacionais portugueses voltam a concentrar-se na Cidade do Futebol, ao final da tarde, com um treino marcado para as 17h30. O primeiro treino, na segunda-feira, foi dedicado à recuperação dos jogadores, com exercícios no relvado e muita bicicleta, mas esta terça-feira a bola já deve rolar sob o comando de Roberto Martínez.

Antes do treino, está prevista uma conferência de imprensa, marcada para as 16h45, com um internacional português ainda a designar, que vai dar conta das primeiras sensações sobre a nova equipa técnica da Seleção.

Esta terça-feira também termina o Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol com a participação dos treinadores Luís Castro, Paulo Bento, Francisco Neto (selecionador de futebol feminino), Jorge Braz (selecionador de futsal), entre outros, no Centro Cultural de Viana do Castelo (Praça Marques Júnior).

Com o futebol em stand-by, destaque para o andebol, com o Benfica e Sporting a entrarem em ação na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia. As águias recebem os alemães do Flensburg-Handewitt às 19h45, enquanto os leões visitam o pavilhão dos espanhóis do Bidasoa Irun à mesma hora.

O FC Porto não está nesta competição, mas também joga esta terça-feira, com uma visita ao Póvoa, em jogo antecipado da 19.ª jornada da liga portuguesa.

Destaque ainda para os jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina. O Bayern Munique recebe o Arsenal às 17h15, enquanto o Barcelona visita a Roma às 20h00.

Os jogos que pode ver esta terça-feira:

Liga dos Campeões feminina (quartos de final/1.ª mão):

Bayern Munique, Ale – Arsenal, Ing, 17:15

Roma, Ita – FC Barcelona, Esp, 20:00.

Andebol: Liga Europeia (oitavos de final/ 1.ª mão):

Benfica, Por - Flensburg-Handewitt, Ale, 19:45 (BTV)

Bidasoa Irun, Esp - Sporting, Por, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

Andebol: Liga (jogo antecipado da 19.ª jornada):

Póvoa - FC Porto, 20:30.