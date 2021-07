Sexta-feira em cheio com as campeãs europeias de pista coberta Patrícia Mamona e Auriol Dongmo a iniciarem as respetivas qualificações olímpicas no atletismo, no dia em que a seleção de andebol também defronta a Dinamarca e o canoísta Antoine Launay pode surpreender no slalom. Mas, além dos Jogos Olímpicos, há muito mais para ver ao longo do dia. Carlos Carvalhal e Ruben Amorim vão fazer o lançamento da Supertaça Cândido Oliveira, enquanto o Paços de Ferreira dá o pontapé de saída da segunda fase da Taça da Liga com uma receção ao Gil Vicente.

O atletismo principia ao sétimo dia de competição em Tóquio2020, com Portugal a aspirar a novas medalhas depois da primeira arrancada, na quinta-feira, pelo judoca Jorge Fonseca. A partir das 11h05 (hora de Lisboa Lisboa), Patrícia Mamona e Evelise Veiga vão tentar ser uma das oito finalistas do triplo salto, facto que seria mais notável para a estreante olímpica.

Vinte minutos mais tarde, Auriol Dongmo fará a sua parte no lançamento do peso, à procura de melhorar o 12.º posto alcançado no Rio2016, ao serviço dos Camarões, de onde é natural.

Jogos Olímpicos à parte [confira o programa completo dos portugueses no final do artigo], esta sexta-feira também se vai falar na Supertaça. O Sp. Braga treina pela manhã e Carlos Carvalhal vai abordar o embate com o campeão Sporting numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.

O Sporting, por seu lado, também treina de manhã, na Academia de Alcochete, mas a conferência de imprensa será apenas ao final da tarde, pelas 17h00, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

Esta sexta-feira também arranca a segunda fase da Taça da Liga com o Paços de Ferreira a receber o Gil Vicente num jogo que está marcado para as 20h15.

Entretanto, em Budapeste, começam também os treinos livres para o Grande Prémio da Hungria, a 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Tóquio2020: o programa dos atletas portugueses (hora de Lisboa entre parenteses)

11:00 (03:00) Rochele Nunes (+78 kg) Judo (qualificação)

11:40 (03:40) Lorene Bazolo Atletismo - 100 metros (qualificação)

12:05 (04:05) Carolina João Vela - Laser Radial (nona e 10.ª regatas)

12:05 (04:05) Diogo Costa e Pedro Costa Vela - 470 (quinta e sexta regatas)

12:05 (04:05) José Costa e Jorge Lima Vela - 49er (sétima, oitava e nona regatas)

14:00 (06:00) Antoine Launay Canoagem - K1 slalom (meias-finais)

16:00 (08:00) Antoine Launay Canoagem - K1 slalom (final)*

17:00 (09:00) Rochele Nunes (+78 kg) Judo (finais)

19:05 (11:05) Patrícia Mamona Atletismo - triplo salto (qualificação)

19:05 (11:05) Evelise Veiga Atletismo - triplo salto (qualificação)

19:25 (11:25) Auriol Dongmo Atletismo - lançamento do peso (qualificação)

19:30 (11:30) Portugal - Dinamarca Andebol (4.ª jornada)

* Caso se qualifique.