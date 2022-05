Está encontrado o sucessor de Erik Ten Hag no Ajax. O campeão dos Países Baixos anunciou esta quinta-feira que Alfred Schreuder vai assumir o comando da equipa em 2022/23.

O técnico neerlandês, de 49 anos, orienta desde janeiro o Club Brugge, líder do campeonato belga a duas jornadas do fim.

Schreuder assina por duas temporadas, com mais uma de opção e regressa, assim, ao clube onde foi adjunto de ten Hag, em 2018/19. Na temporada seguinte, foi treinador principal do Hoffenheim, antes de integrar a equipa técnica de Ronald Koeman no Barcelona. Soma ainda passagens pelo Twente, entre 2013 e 2015, e Vitesse, onde deu os primeiros passos como treinador quando pendurou as chuteiras, em 2009.

«Quero ganhar títulos em Amesterdão, com uma equipa que jogue um futebol atraente e um bom equilíbrio entre jogadores experientes e grandes talentos. Mas, primeiro, quero terminar a temporada com sucesso no Club Brugge. Quero dizer adeus com um título, isso é muito importante para mim», afirmou aos órgãos de comunicação do Ajax.

