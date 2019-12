O Monterrey venceu o Al-Hilal nas grandes penalidades (4-3) após igualdade a dois no final dos noventa minutos e garantiu o terceiro lugar do Mundial de Clubes.



O emblema saudita saiu ao intervalo em vantagem graças a um golo de cabeça de Carlos Eduardo, ex-FC Porto. No entanto, os mexicanos igualaram a contenda na segunda metade por González na sequência de um canto de Urreta, jogador que passou pelo Benfica (55m).



Volvidos cinco minutos, Meza assinou a reviravolta do Monterrey. A vantagem mexicana durou pouco, visto que seis minutos depois Gomis restabeleceu a igualdade após assistência de Carlos Eduardo.



O médio e capitão do Al-Hilal passou rapidamente de herói a vilão: desperdiçou um penálti, o quinto da série. Depois Kanno entregou um lugar no pódio ao Monterrey.



Veja o resumo do jogo: