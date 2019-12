Jorge Jesus joga no sábado aquela que será a partida mais importante da carreira de treinador, diante do Liverpool, na final do Mundial de Clubes, que se vai disputar em Doha.

Apesar da importância da partida, porém, o técnico português do Flamengo parece descontraído e equipado a rigor, em formato Jesus das arábias.

«Curtindo um pouco da cultura e das luzes de Doha à noite», escreveu o técnico na mensagem que acompanha a fotografia publicada sua página oficial no Instagram.

O treinador parece ter-se rendido à moda local e surgiu numa foto sorridente com um turbante. Terá sido aposta?