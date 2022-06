Javier Tebas ataca Nasser Al-Khelaifi, o dono do Paris Saint-Germain contra-ataca e o presidente da Liga espanhola volta a responder. Este debate sobre os limites financeiros do clube francês continua ao rubro.

«Ele toma-nos a todos por parvos (nem ele acredita nas suas mentiras) e vem dar-nos lições de novo rico, cheias de arrogância e orgulho. As regras não existem para o PSG. Vamos continuar a lutar por um futebol sustentável e livre de aldrabices», escreveu o dirigente espanhol na rede social Twitter.

Esta foi a reação de Tebas à entrevista de Nasser Al-Khelaifi ao jornal Marca. Entre revelações sobre Mbappé ou o novo treinador do Paris Saint-Germain, o empresário do Qatar falou sobre o presidente da Liga espanhola. «Quem é Tebas? Não conheço essa pessoa. Não aceito que nos dêem lições. Nós sabemos o que podemos fazer, quem podemos contratar, sabemos isso melhor do que ninguém.»

«Não estou preocupado com o que ele diz. Ele devia focar-se no seu campeonato, porque a Liga espanhola está um pouco morta», atirou Al-Khelaifi.