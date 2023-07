O Al Nassr, clube onde joga Cristiano Ronaldo, anunciou este sábado a saída do brasileiro Luiz Gustavo contratado ao Fenerbahçe no início da última temporada.

O experiente jogador de 35 anos, formado no Clube de Regatas Brasil, fez praticamente toda a carreira na Europa, a jogar sucessivamente no Hoffenheim, Bayern Munique, Wolfsburgo, Marselha e Fenerbahçe.

Além de Luiz Gustavo, o clube saudita também se despediu do defesa saudita Hamad Al-Mansor.

Thank you for the hard work, Luiz 💛

We wish you all the best 🙏 pic.twitter.com/MjRO3qJWsm