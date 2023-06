O Farense vai defrontar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Sporting na pré-época.

O clube recém-promovido à Liga, que começa os exames médicos na segunda-feira, informou que o primeiro encontro de preparação vai acontecer a 8 de julho, frente à equipa de sub-23, seguindo-se o embate com os sauditas, a 14 de julho, no Estádio Algarve.

No dia 19 do mesmo mês, os algarvios vão defrontar o Sporting em local a definir, além de terem ainda previsto um duelo com o vizinho Portimonense, no Estádio de São Luís, a 5 de agosto.