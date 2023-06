Além do Celta de Vigo, como já tinha sido confirmado pelo presidente dos galegos, o Benfica também vai defrontar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na edição deste ano do Troféu do Algarve, que decorre em julho.

Os encarnados entram em ação no dia 20, diante dos sauditas, às 20h30, no Estádio do Algarve, enquanto o encontro com o Celta está marcado para o dia seguinte, à mesma hora e no mesmo local. O primeiro jogo do torneio, contudo, está agendado para dia 17 de julho, com os espanhóis a medirem forças com o Al Nassr.

O calendário de pré-época do Benfica

Recorde-se que os encarnados têm regresso ao trabalho marcado para dia 5 de julho e vão estagiar do dia 9 a 15 de julho em Inglaterra, à semelhança do que fizeram na época passada. Segue-se depois o estágio no Algarve, seguido de uma visita aos Países Baixos para um jogo com o Feyenoord e o último jogo da pré-época, a Eusébio Cup, com adversário ainda por revelar.