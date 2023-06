Ainda sem treinador, o Celta de Vigo já tem a pré-temporada planeada. Segundo o presidente do emblema galego, Carlos Moriño, a equipa principal vai realizar um estágio no Algarve, onde irá defrontar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Benfica.



«Começámos a pré-temporada no dia 3 de junho e a parte principal vai ser realizada no Algarve. Vamos jogar dois jogos entre os dias 16 e 22. O primeiro será contra o Al Nassr, e Ronaldo vai ter de jogar, por contrato. O segundo encontro vai ser contra o Benfica, dia 22», revelou, citado pelo AS.



Lembre-se que os encarnados têm regresso ao trabalho marcado para dia 5 de julho e vão estagiar do dia 9 a 15 de julho em Inglaterra, à semelhança do que fizeram na época passada. Segue-se depois um estágio no Algarve para participar no Troféu do Algarve.