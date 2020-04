Depois de ficar alguns dias em isolamento, devido à covid-19, o Bayern Munique regressou aos treinos no passado dia 6 de abril e, esta quinta-feira, aquilo que seria mais uma sessão de trabalho, com todas as condições de segurança necessárias para evitar o contágio do vírus, ganhou contornos... virais.

Tudo porque Kingsley Coman, uma das estrelas da equipa, foi multado pelo clube bávaro por ter aparecido no centro de treinos com um McLaren 720 S, tal como conta o jornal Bild.

Mas, afinal, qual é o grande problema de toda esta situação? É que o Bayern tem um compromisso com a Audi, onde segundo o contrato estabelecido, os jogadores da equipa principal são obrigados a entrar com os carros da marca alemã nas instalações do clube.

O valor da multa não foi divulgado, mas certo é que Coman quis explicar o porquê deste incumprimento. «Quero pedir desculpa ao clube e à Audi por não ter ido treinar com o carro que devia. O Audi tinha um retrovisor danificado. De qualquer forma foi um erro», disse ao Bild.