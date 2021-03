O presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, descartou a saída do treinador Hansi Flick para a seleção alemã de futebol no final da temporada.

Em declarações ao jornal Welt am Soontag, Rummenige assegurou que a permanência do treinador é «um facto» e que «nada tem a ver com probabilidades».

«Queremos levar até ao fim o que acordámos contratualmente. Isso foi comunicado de maneira clara a Hansi [Flick]», disse Rummenigge.

Em 09 de março, a federação alemã anunciou que Joachin Low vai deixar de ser selecionador após o Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, com Flick a ser um dos fortes candidatos à sucessão.

Desde que assumiu o comando do Bayern de Munique, no decorrer da temporada passad, Flick venceu o campeonato alemão, a Taça da Alemanha, a Supertaça alemã, a Liga dos Campeões, o Mundial de clubes e a Supertaça Europeia.