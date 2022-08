O Bayern de Munique apurou-se para os 16-avos da Taça da Alemanha ao golear esta noite o Viktoria Koln por 5-0.

Os bávaros chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Gravenberch e Mathys Tel. Já no segundo tempo, Sadio Mané, Musiala e Goretzka sentenciaram o resultado diante da equipa do terceiro escalão do futebol alemão.