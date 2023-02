Dois jogos, duas assistências.

A aventura de João Cancelo em Munique não podia ter começado da melhor maneira: depois da estreia auspiciosa, o internacional português voltou a estar em destaque na vitória desta tarde do Bayern, em casa do Wolfsburgo (4-2).

Kingsley Coman abriu o marcador ao minuto nove, num cruzamento que acabou por tornar-se num remate depois de ninguém ter desviado na área. Cinco minutos volvidos, Cancelo avançou pelo direito, colocou a bola em Coman e o francês bisou com um grande.

Não há duas sem três, e ainda antes dos 20 minutos, Kimmich assistiu Thomas Muller e o número 25 dos bávaros adicionou o nome à história do encontro.

O Wolfsburgo reduziu ao minuto 44, por Kaminski, e a abrir a segunda parte ganhou uma nova esperança, quando Kimmich deixou o Bayern reduzido a dez unidades após duplo amarelo.

Só que aí, apareceu um menino chamado Jamal Musiala para tirar o conjunto de Munique de apuros: aos 73 minutos, o jovem de 19 anos, qual Maradona, foi deixando adversários para trás até finalizar para a baliza já dentro da área. Mais um golaço.

A nove minutos dos 90, Svanberg reduziu para 4-2, mas nada que colocasse em causa o triunfo da turma de Munique.

Com este resultado, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, com 40 pontos, mais um do que o União de Berlim e três do que o Borussia Dortmund. O Wolfsburgo é sétimo, com 29 pontos.

Já o Estugarda perdeu na receção ao Werder Bremen, por 2-0.

Lançado ao intervalo, o ex-Benfica Gil Dias viu Stage dar vantagem à equipa visitante à hora de jogo, antes Ducksch fechar a contagem aos 77 minutos.

O Estugarda, que conta ainda com o sportinguista Tiago Tomás no plantel, segue no lugar do playoff de descida, ao passo que o Bremen é oitavo classificado.

