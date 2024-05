Num verdadeiro regresso ao passado, Leon Goretzka deslocou-se até ao recinto do Bochum, para apoiar o clube de formação na luta pela permanência, no principal escalão do futebol alemão.

Após terminar a temporada no Bayern Munique, o internacional germânico vestiu-se a rigor e viu a equipa do «coração» ser derrotada por 3-0, no jogo da primeira mão, com o Fortuna Düsseldorf.

Recordar que Leon Goretzka fez toda a formação no Bochum e ainda chegou a fazer uma época completa na equipa principal do clube, tendo apontado quatro golos em 36 jogos. Na temporada seguinte (2013/14) rumou ao Schalke 04, antes de se mudar para Munique, onde representa o Bayern desde 2018/19.