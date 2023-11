É uma baixa de peso para o Leipzig, atual 5.º classificado da Bundesliga e equipa com legítimas aspirações de pôr termo ao longo reinado do Bayern Munique.

Dani Olmo foi operado à lesão sofrida no jogo do passado fim de semana com o Colónia (vitória por 6-0) e ficará fora de «combate» durante largas semanas, confirmou o Leipzig, que disse que a cirurgia ao ombro foi «um sucesso».

Dani Olmo é uma das principais figuras do Leipzig e é habitual titular da seleção espanhola, estando também indisponível para os derradeiros jogos da Roja a contar para a fase de apuramento para o Euro 2024.

Segundo informações veiculadas na imprensa, o médio criativo enfrenta um período de recuperação de dois meses, devendo só voltar à competição em 2024.