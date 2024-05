O Borussia Dortmund goleou em casa o Darmstadt, por 4-0, no último jogo de Marco Reus, no Signal Iduna Park.

Com o quinto lugar no campeonato já assegurado (assim como a presença na Liga dos Campeões), a formação da casa colocou-se em vantagem apenas à meia-hora de jogo. Sabitzer ainda rematou à trave da baliza dos visitantes, mas na recarga, após passe de Reus, Maatsen atirou de pé esquerdo para o 1-0.

Depois da homenagem, chegou o momento da tarde. Através de um pontapé de livre, o camisola 11 do Dortmund bateu de forma irrepreensível e sem qualquer hipótese para o guarda-redes, numa demonstração de classe perante os adeptos.

O 2-0 manteve-se até ao intervalo, mas no segundo tempo, os comandados de Terzic ainda contribuíram com mais dois remates certeiros. Quem viu Sancho no Man. United e quem o vê neste Dortmund, já que o número dez fez um passe sublime para Brandt, que dentro da área finalizou de pé esquerdo, para o fundo da baliza.

Até final, a equipa da casa ainda conseguiu dar contornos de goleada ao resultado, perante algum azar, quando Malen rematou ao poste e alguma sorte, já que na recarga, a mesma caiu no é direito do internacional neerlandês, que só teve e encostar para o 4-0 final.

Com este resultado, o Dortmund fecha esta campanha na Liga Alemã com 63 pontos e no quinto lugar, já o Darmstadt, há muito que sabia da descida de divisão, fruto do último lugar que ocupa na tabela.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).