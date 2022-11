O Bayern Munique somou este sábado a nona vitória consecutiva (sexto triunfo seguido para a Bundesliga) ao vencer o Schalke por 2-0 em Gelsenkirchen.

O jovem Jamal Musiala foi a estrela do encontro, ao fazer as duas assistências para os golos: no primeiro tocou de calcanhar para Gnabry marcar e no segundo conduziu pelo meio até servir Choupo-Moting para o oitavo golo da época do camaronês (o quinto na Bundesliga).

Musiala deixou, de resto, um recital de pormenores técnicos, ele que é nesta altura o jogador que faz a diferença no Bayern: joga entre linhas, descobre linhas de passe e joga com os dois pés. O Golden Boy escapou-lhe por pouco, mas é cada vez mais uma certeza para o futuro.

Com Choupo-Moting a trabalhar muito na frente de ataque, jogando de costas para a baliza, abrindo espaços e criando linhas de passe, o Bayern foi sempre superior e ganhou sem qualquer dúvida. Fechou 2022 em grande forma e destacado na liderança.

A Bundesliga regressa no final de janeiro.