A Liga Alemã de Futebol (DFL) anunciou esta quarta-feira que voltou atrás na decisão de ter investimento estrangeiro a entrar no organismo.

Uma decisão que surge após várias semanas em que os adeptos dos clubes alemães, um pouco por todos os estádios, protestaram de forma insistente contra esse investimento.

«Tendo em conta os desenvolvimentos atuais, uma continuação bem-sucedida do processo já não parece possível, afirmou o porta-voz da DFL (e CEO do Borussia Dortmund), Hans-Joachim Watzke, citado pela Kicker.

«Mesmo que haja uma grande maioria a favor da necessidade empresarial da parceria estratégica, o futebol profissional alemão está no meio de um teste que está a decorrer não apenas dentro da parceria da liga com os clubes, mas também parcialmente dentro dos clubes entre profissionais, treinadores, dirigentes dos clubes, órgãos de fiscalização e assembleias gerais. Além disso, há comunidades de adeptos estão a organizar grandes protestos que comprometem cada vez mais as operações dos jogos, a realização normal dos jogos e, portanto, a integridade da competição», acrescentou.

Em dezembro, refira-se, clubes da Bundesliga e Bundesliga 2 votaram favoravelmente para se iniciarem negociações com um potencial investidor estrangeiro.