O Bayern Munique deu esta segunda-feira as «boas-vindas» a Raphael Guerreiro que voltou a treinar sem limitações depois da lesão que sofreu ainda na pré-temporada e que o impediu de estrear-se, em jogos oficiais, pelo clube de Munique.

O internacional português, de 29 anos, contraiu uma lesão muscular na perna direita no final de julho, falhou o arranque da nova temporada e os últimos jogos da Seleção Nacional, mas esta segunda-feira já treinou com bola com os restantes companheiros da nova equipa.

Além do internacional português, o clube bávaro deu também conta da recuperação de Kingsley Coman que tinha falhado o último jogo com o Bayer Leverkunsen devido a problemas musculares.

O Bayern Munique estreia-se na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima quata-feira, em casa, frente ao Manchester United de Bruno Fernandes.