O Borussia Dortmund iniciou a época na Bundesliga da melhor maneira, ao vencer o sempre difícil desafio frente ao Bayer Leverkusen, por 1-0.

Com Raphael Guerreiro no onze inicial, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos dez minutos, com um golo do inevitável Marco Reus. Depois de um primeiro remate defendido por Hradecky, o internacional alemão confirmou o golo em cima da linha de baliza.

Para já, o Dortmund junta-se ao pelotão da frente, com seis pontos, liderado pelo Bayern.