O Leipzig regressou esta noite aos triunfos na Bundesliga, ao vencer em casa do Arminia Bielefeld (1-0), no jogo que inaugurou a jornada 26 da prova.

Marcel Sabitzer, no primeiro minuto da segunda parte, marcou o único golo do encontro, após assistência do espanhol Dani Olmo.

O golo de Sabitzer:

Com esta vitória, o Leipzig, segundo classificado, reduz à condição para um o ponto de desvantagem em relação ao líder Bayern Munique (ver aqui a classificação). Os bávaros só entram em ação este sábado, na receção ao Estugarda.