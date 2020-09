A Liga alemã de futebol anunciou a manutenção da possibilidade de uma equipa realizar cinco substituições num jogo na época 2020/21.



No final da temporada passada, esta medida entrou excecionalmente em vigor, de modo a salvaguardar a condição física dos jogadores que retomaram os campeonatos de futebol depois de um período de paragem causado pela pandemia.



Os clubes alemães têm também desenvolvido esforços e apresentado planos com vista ao regresso do público aos estádios.



O Leipzig já foi autorizado a receber 20 por cento da capacidade do Red Bull Arena, cerca de 8 500 pessoas, na primeira jornada da Bundesliga, diante do Mainz. Também o Hertha de Berlim vai acolher quatro mil espetadores no seu estádio.