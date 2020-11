O Bayern Munique lançou uma camisola retro em forma de homenagem a Gerd Müller, lenda do clube que festejou 75 anos esta semana e que está a atravessar um momento delicado de saúde.

Uma camisola inspirada nos anos setenta, num período em que o «bombardeiro» de Munique, a alcunha de Müller, deixou a sua marca bem vincada no clube bávaro, com a conquista de quatro campeonatos da Alemanha, quatro taças, uma Taça das Taças e três Taças dos Campeões Europeus entre 1964 e 1979.

Numa altura em que o antigo goleador, que festejou 75 anos, a 3 de novembro, está entregue a cuidados paliativos, o Bayern decidiu fazer mais uma homenagem ao avançado que, além de todos os títulos já referidos, ganhou ainda a Bola de Ouro em 1970 e foi campeão do Mundo em 1974.

A camisola, branca com riscas vermelhas, respeita as linhas simples dos equipamentos da Adidas naqueles anos, com o número nove nas costas e, em vez de Müller, a sua alcunha, «Bombardeiro», estampada.

Além de Müller, o Bayern também lançou uma homenagem a outra lenda do clube, Franz Beckenbauer, mas com as cores invertidas, com o vermelho a predominar, mas também com a alcunha do antigo jogador, «Kaiser», nas costas.