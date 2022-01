Kingsley Coman passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do Bayern Munique depois de ter assinado um novo contrato com o Bayern Munique válido até 2027.

O internacional francês tinha contrato com o clube bávaro até 2023, mas agora prolongou-o por mais quatro temporadas e dobrou o salário, passando a receber, segundo adianta a imprensa alemã, cerca de 17 milhões de euros por ano, fcando apenas atrás de Manuel Neuer e Robert Lewandowski.

«Estou muito satisfeito porque estou num dos maiores clubes do mundo e sei que ainda tenho grandes objetivos aqui. Estou cá desde 2015 e sinto que estou numa grande família. Os meus melhores anos como futebolista ainda estão pela frente e estou feliz por poder passá-los em Munique. O grande objetivo é voltar a ganhar a Champions, desta vez com público, por favor!», referiu o jogador já depois de ter assinado o novo vínculo.

Oliver Kahn, antigo guarda-redes do Bayer, saudou o novo vínculo de Coman. «Estamos muito felizes por Kingsley Coman ficar em Munique até 2027! Clubes de todo o mundo estão à procura de jogadores com suas características. Esta extensão de contrato é mais um exemplo de como nosso clube é atraente a um nível internacional de alto nível», referiu o representante do Bayern.