Oito pessoas morreram num ataque num salão das Testemunhas de Jeová em Hamburgo, na Alemanha, revelou esta sexta-feira a polícia alemã. Entre os oito mortos estará o atacante, pelo que há pelo menos sete vítimas em consequência do ataque.

O número foi avançado no site da polícia de Hamburgo, no qual também se dá conta de um número indeterminado de feridos. O diário Bild tinha noticiado anteriormente que o ataque gerara «um banho de sangue» e resultara em pelo menos sete mortos e oito feridos graves.

As autoridades ainda não divulgaram o possível motivo para o tiroteio de quinta-feira à noite na segunda maior cidade da Alemanha, no norte do país.

O atirador, segundo a revista alemã Spiegel, citada pela Reuters, será um antigo membro da comunidade das Testemunhas de Jeová. A revista cita fontes não identificadas que garantem que o suspeito tinha entre 30 e 40 anos e não era conhecido das autoridades, nem tinha ligações conhecidas a movimentos extremistas.

O porta-voz da polícia de Hamburgo não confirmou estes pormenores, remetendo mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa que vai realizar-se na tarde desta sexta-feira.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, lamentou, entretanto, o «ato de violência brutal», sublinhando que os seus pensamentos estavam com as vítimas e respetivas famílias.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, também reagiu na rede social Twitter, afirmando-se «chocada com o terrível ato de violência».

A polícia indicou que foi alertada para o tiroteio pelas 21h15 de quinta-feira (20h15 em Lisboa) e que, depois de chegar ao local, ouviu um tiro num andar superior do edifício.

Um porta-voz da polícia avançou aos jornalistas que havia «indícios de que o autor do ataque» pudesse estar no edifício, «possivelmente até entre os mortos».

A agência de notícias alemã DPA indicou que as equipas de socorro retiraram dezoito pessoas, que escaparam ilesas, de um edifício utilizado por Testemunhas de Jeová.

Saiba mais sobre este assunto na CNN Portugal