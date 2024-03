Eric Dier vai continuar no Bayern Munique pelo menos até ao verão de 2025.

Em comunicado, o clube alemão informou que acionou, por mútuo acordo, uma cláusula que estava no contrato do ex-jogador do Sporting.

Recorde-se que Eric Dier foi emprestado pelo Tottenham ao Bayern em janeiro deste ano por seis meses, curiosamente os últimos que lhe restavam no contrato que tinha com o emblema inglês. Significa isto que o internacional inglês torna-se jogador dos bávaros a título definitivo.