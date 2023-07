As notícias de um diferendo entre Youssoufa Moukoko e os pais não são de agora, mas o corte de relações atingiu agora dimensões ainda maiores.

Segundo o jornal Bild, o avançado de 18 anos do Borussia Dortmund retirou o apoio financeiro aos pais que, impossibilitados de pagar casa, tiveram de pedir auxílio num centro de refugiados em Hamburgo.

Moukoko, que suportava as despesas de uma propriedade na qual viviam os progenitores, terá «fechado a torneira» após assinar novo contrato com o Borussia Dortmund quando fez 18 anos em novembro do ano passado.

Sem o apoio do filho, as dívidas dos pais acumularam-se, os credores pressionaram e a propriedade foi posta à venda e comprada, com a família Moukoko a ser informada de que tinha de sair no final de julho.

Marie, mãe de seis filhos, confirmou ao Bild que a família já foi reinstalada pelo município numa nova casa.

Em outubro de 2022, antes de Youssoufa Moukoko celebrar o 18.º aniversário, já tinha sido noticiado que o jovem futebolista queria expulsar os pais de casa. Segundo o Bild, os progenitores do jogador do Borussia Dortmund acusaram o empresário de ser ganancioso e de exercer influência negativa sobre o filho.