O Schalke não foi além de um empate na receção ao Estugarda (1-1), no jogo de abertura da 6.ª jornada da Bundesliga e, desta forma, continua no fundo da classificação, ainda sem ganhar e com apenas dois pontos.

A equipa de Gelsenkirchen, com Gonçalo Paciência a titular no ataque, até esteve a vencer, depois de Malick Thiaw abrir o marcador aos 30 minutos, mas depois desperdiçou a vantagem na segunda parte, quando, aos 56 minutos, Salif Sané cortou uma bola com a mão, permitindo que Nicolas Gonzalez marcasse o golo do empate desde a marca dos onze metros.

Foi apenas o segundo ponto do Schalke em seis jogos, o que remete a equipa de Manuel Baum para o penúltimo lugar da classificação, enquanto o Estugarda, com nove pontos, destaca-se no quarto lugar.