O Bayer Leverkusen recebeu e venceu esta segunda-feira o Augsburgo por 3-1, no duelo que encerrou a quinta jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão de futebol.

Um bis do avançado argentino Lucas Alario abriu caminho ao triunfo à equipa orientada por Peter Bosz. O jogador de 28 anos marcou pelo terceiro jogo consecutivo: primeiro, desfez o 0-0 ao minuto 16, de penálti. Depois, em resposta ao empate consumado por Caliguri, já na segunda parte (51m), fez o 2-1 aos 74 minutos.

Com o Augsburgo no tudo por tudo pelo empate em tempo de compensação, Moussa Diaby assinou o 3-1 final de baliza aberta, num contra-ataque, no último lance do jogo.

Após três empates a abrir o campeonato, foi a segunda vitória seguida dos farmacêuticos, que estão no quarto lugar, com nove pontos, a quatro do líder Leipzig, que é outra das equipas ainda sem derrotas, tal como o Wolfsburgo. O Augsburgo é 10.º, com sete pontos.