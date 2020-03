O Bayern Munique publicou um vídeo nas redes sociais a dar conta como o plantel tem trabalhado com todas as limitações impostas pela pandemia da Covid-19.

Apesar dos jogadores estarem nas respetivas casas, o clube revela que o grupo continua unido na hora de trabalhar. Com a supervisão do preparador físico e com recurso às novas tecnologias, os jogadores treinam em conjunto, seguindo as instruções da equipa técnica por vídeoconferência.

Ora veja: