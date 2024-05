O Bayern Munique venceu em casa o Wolfsburgo por 2-0 e segurou o segundo lugar da Bundesliga, que havia perdido na véspera, à condição, para o Estugarda.

Lovro Zvonarek, médio croata de 19 anos, fez o 1-0 aos 4 minutos, estreando-se a marcar pelos bávaros.

Aos 13 minutos, Goretzka fez o 2-0 e deixou o jogo praticamente resolvido ainda numa fase precoce.

Com este resultado, o Bayern segue para a última jornada da Bundesliga no segundo lugar com 72 pontos, mais dois do que o Estugarda.

Neste domingo, destaque ainda para a goleada do Hoffenheim em casa do já despromovido Darmstadt: 6-0, com cinco dos golos marcados na primeira parte.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN NA DAZN