O Leipzig regressou esta tarde às vitórias na Bundesliga, ao triunfar na receção ao Borussia Monchengladbach, por 2-0.

Xavi Simons, com um golaço, abriu o marcador logo aos 14 minutos, servido por Poulsen. Na segunda parte, Schlager serviu Lois Openda para o 2-0 final.

Ao fim de 22 jornadas, o Leipzig está no quinto lugar do campeonato alemão, a um ponto do Borussia Dortmund, quarto classificado. O Monchengladbach é 14.º, com 22 pontos.