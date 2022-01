O Bayern Munique foi à capital da Alemanha golear o Hertha Berlim por 4-1.

Num raro jogo em que Lewandowski ficou em branco, Tolisso inaugurou o marcador aos 25 minutos, Müller dobrou a vantagem bávara em cima do intervalo e Sané aproveitou um erro incrível do guarda-redes do Hertha para ampliar para 3-0 ao minuto 75, pouco antes de Gnabry assinar a goleada numa transição rápida.

Aos 80 minutos, os anfitriões chegaram ao golo de honra. Após um erro crasso de Upamecano, Ekkelenkamp, que tinha acabado de entrar, marcou para o Hertha na primeira vez que tocou na bola.

O Bayern Munique lidera confortavelmente a Bundesliga à 20.ª jornada com 49 pontos, mais seis do que o Borussia Dortmund, que segue na vice-liderança. O Hertha Berlim é 13.º classificado.

IMAGENS VÍDEO ELEVEN