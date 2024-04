A 31.ª jornada da Liga Alemã terminou com poucos golos e muitas contas para fazer nas equipas que lutam pela manutenção.

Na «Mewa Arena», o Mainz empatou a um golo com o Colónia e mantém vivas as esperanças de continuar no principal escalão do futebol alemão. Leandro Barreiro, médio apontado ao Benfica, apontou o golo da equipa da casa aos 29 minutos e no início do segundo tempo, um antigo jogador dos encarnados (Waldschmidt) desperdiçou uma grande penalidade.

Só que em cima do apito final, novamente da marca dos onze metros, foi a vez de Florian Kainz mostrar como se faz e deu assim o empate ao Colónia. Desta forma, a equipa visitante ocupa o penúltimo lugar no campeonato e pode confirmar a descida de divisão já na próxima jornada.

Em Monchengladbach, o Borussia e o Union Berlim empataram a zero. Com Diogo Leite no onze inicial, a formação da capital germânica somou o quinto jogo consecutivo sem vencer e tem apenas mais dois pontos que o Mainz, a primeira de três equipas em posição de descida. Já o Monchengladbach tem 32 pontos e está um pouco mais aliviado na tabela classificativa.

No último jogo da jornada, o Heidenheim derrotou por 1-0 o Darmstadt, lanterna vermelha do campeonato. O único golo do encontro surgiu em cima do minuto 90, por intermédio do austríaco Nikola Dovedan. Com a descida confirmada, o Darmstadt tem apenas uma vitória desde outubro do ano passado, já o Heidenheim ocupa o 10.º lugar, com 37 pontos.