O desporto está de luto esta sexta-feira pela morte de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e internacional pela seleção, que perdeu a vida aos 32 anos.

O óbito foi confirmado ao início desta tarde pelos azuis e brancos, tendo já vários clubes e entidades desportivas manifestado as suas condolências pela perda do atleta, vítima de uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, no treino do FC Porto.

«O adeus do nosso Quintana», refere a Federação Portuguesa de Andebol, manifestando o «mais profundo pesar pelo falecimento» do guardiã da seleção.

«Nunca imaginei que fosse por um motivo destes que falaria do Alfredo Quintana. Não tenho mesmo palavras que possam explicar o que sinto neste momento. Só me ocorre pensar que a grandeza, mas também a vulnerabilidade enquanto humanos não tem limites. Partilhamos muitos momentos juntos e custa-me imaginar que já não estará entre nós para continuar a deixar rasto neste novo caminho. Fará falta como desportista, mas sobretudo como pessoa por sempre espalhar alegria, entusiasmo e vida. Lamento profundamente. Condolências à família enlutada», refere o selecionador, Paulo Pereira, na mesma nota.

O presidente da Federação de Andebol, Miguel Laranjeiro, refere que «há notícias que não devíamos ter». «O Alfredo Quintana deixou-nos de forma abrupta. Não merecia. Não é justo. Deixa de estar em campo, mas nunca deixará de estar na memória de todos os que o acompanharam quer no Futebol Clube do Porto, quer na Seleção Nacional que representou de uma forma notável. Com o seu espírito alegre e extrovertido, soube sempre dar um contributo imprescindível em cada jogo em que entrava. Foi sempre extraordinária a sua relação com o público em todos os momentos. Nunca o esqueceremos. Lembro-me bem da conversa que tivemos em agosto passado. Em cada palavra que proferia, era uma demonstração de amor pelo Andebol, pela família, pela filha».

Também o presidente da Liga, Pedro Proença, reagiu com consternação. «São estas notícias que nunca queremos receber. O gigante Alfredo Quintana deixou o desporto e o mundo mais pobres. Deixamos uma palavra de conforto à família, aos amigos e aos colegas do FC Porto e da Seleção Nacional. A perda é irreparável», referiu o dirigente, via rede social Twitter.

A Federação Portuguesa de Futebol e o Sporting de Braga escrevem, no Twitter: «Até sempre, Alfredo Quintana».

Além dos bracarenses, também outros clubes nacionais já lamentaram a morte e deixaram o seu apoio à família de Quintana, ao FC Porto e à Federação neste momento.

«O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Alfredo Quintana, bem como ao FC Porto e à Federação de Andebol de Portugal», escrevem os encarnados, no Twitter.

«O desporto fica hoje mais pobre. O Sporting envia as mais sentidas condolências à família, amigos e toda a família portista. Até sempre, Alfredo Quintana», referem os verde e brancos.