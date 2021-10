Farshid Karimi, empresário do guarda-redes Alireza, garantiu ao Maisfutebol que o Boavista tem vários valores em dívida com o seu jogador. O agente iraniano reitera desta forma as notícias que já circulavam e que o Boavista desmente de forma categórica.

«O prémio de assinatura do jogador não foi pago, a minha comissão pela transferência não foi paga e os salários do jogador não têm sido pagos. Pagaram apenas um pouco, qualquer coisa à volta de um mês ordenado, mas mesmo esse veio atrasado», referiu Farshid Karimi.

«Tenho falado com o Boavista, eles fazem promessas e não as cumprem. Disseram-nos que iam pagar, mas até agora nada. O Boavista recebe milhões de transferências e não paga aos jogadores. Este não é um problema apenas do Alireza, há mais jogadores assim.»

Também procurado pelo Maisfutebol, o Boavista repetiu que estas afirmações são falsas, tal como o presidente Vítor Murta tinha referido aos sócios na sexta-feira numa sessão de esclarecimento.

«O Boavista desmente categoricamente, uma vez mais, que o seu plantel tenha salários em atraso. Pelo que se percebe, o que estará em causa, para esse senhor, é uma alegada comissão que ele diz ter a receber pela contratação do Alireza», garantiu fonte do SAD axadrezada ao nosso jornal.

Farshid Karimi insiste que não é apenas a comissão que está em causa e que o clube apenas liquidou valores parciais do primeiro mês e que daqui a vinte dias Alireza até pode rescindir contrato.

«Ainda não está decidido, mas se não nos pagarem, pode acontecer. Vamos esperar estes vinte dias, como é necessário pelos regulamentos, e depois decidir. Tudo é possível. Não há uma decisão tomada, vamos aguardar que o Boavista nos pague», referiu Farshid Karimi.

«O Alireza está contente em Portugal, mas passa por problemas financeiros. Ele tem de pagar a renda da casa e o carro, desde o início que passa por esses problemas financeiros que, infelizmente, continuam nesta altura. Mas ele gosta muito de Portugal e do Boavista. Não estava contente na Bélgica, quis sair e gosta de Portugal, mas precisa de receber o dinheiro que lhe devem, porque está a passar por problemas financeiros por causa disso.»

Farshid Karimi desafia, de resto, a Liga Portugal a olhar para o Boavista.

«Isto é mau para o Boavista e para a Liga Portuguesa. Estas notícias estão a espalhar-se por toda a Ásia e a imagem que passa é que Portugal tem uma liga profissional, uma das melhores do mundo, que não paga a tempo e horas.»

O empresário conclui desejando que tudo se resolva rapidamente.

«O Alireza é um bom guarda-redes, espero que brilhe no Boavista e que tudo corra bem. Espero que estas questões se resolvam, porque o Boavista é um grande clube, com muitos adeptos e merece mais.»