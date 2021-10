Em vésperas de receber o Belenenses, João Pedro Sousa revelou que o Boavista tem pela frente «dificuldades» face ao número elevado de futebolísticas indisponíveis para o encontro da 9.ª jornada da Liga.



«Foi duro, mas temos de encarar de frente as dificuldades, que são muitas, e, sobretudo, regressar às vitórias, porque o clube e os adeptos merecem que o Boavista lute por vitórias. É esse o nosso grande foco», vincou o técnico, em conferência de imprensa, confirmando as ausências por lesão de Tiago Ilori, Marcelo Djaló, Jackson Porozo e Miguel Reisinho.



Além do quarteto de lesionados, Sauer, melhor marcador dos axadrezados esta temporada, vai cumprir castigo por ter sido expulso no jogo da Taça contra o Rio Ave.

«Vínhamos a apresentar um sistema com algumas adaptações e agora, seja qual for, vamos ter de adaptar jogadores. É isso que vamos fazer. Poderemos mudar sistema, ou não, provavelmente não, mas mudaremos a forma de jogar, porque o momento assim o obriga e os atletas que eventualmente irão jogar têm outras características», explicou.

O Boavista não vence há cinco jornadas e vai receber o Belenenses SAD na estreia do treinador Filipe Cândido, que orientava a União de Leiria, da Liga 3, e substituiu Petit, embora João Pedro Sousa tenha preferido focar-se no «momento terrível» da pantera.

«Se na antevisão do jogo da Taça de Portugal disse que ia ser uma tarefa muito difícil, agora, infelizmente, ainda vai ser mais. As dificuldades são maiores, mas não é isso que nos vai tirar o foco, inibir de tentar ganhar ou tirar ambição. Sabemos que o adversário mudou. Conheço muito bem o treinador e dou-lhe parabéns por chegar à I Liga», notou.

O Boavista recebe o Belenenses SAD na segunda-feira, às 21h15, no Estádio do Bessa.