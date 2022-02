Obi Toppin venceu na última madrugada o concurso de afundanços da NBA.

O extremo dos New York Knicks bateu na final a concorrência do mexicano Juan Toscano Anderson, dos Golden State Warriors, num dos momentos altos do fim de semana All Star, que decorre em Cleveland.

Num concurso que desiludiu, segundo algumas opiniões de jornalistas e comentadores, devido aos falhanços dos participantes, Toppin registou pontuações de 45 e 47 na final, enquanto o mexicano só conseguiu concretizar um dos dois afundanços que tinha preparados para a decisão.

Já no concurso de triplos o grande vencedor foi Karl-Anthony Towns, que se tornou no primeiro poste a vencer o concurso, estabelecendo inclusivamente um recorde de 29 pontos em 40 possíveis na ronda final. O jogador do Minnesota Timberwolves bateu na final Trae Young, dos Atlanta Hawks, e Luke Kennard, dos Los Angeles Clippers, que terminaram empatados em 26.