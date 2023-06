O Estádio de Alvalade, em Lisboa, vai receber a final da Liga dos Campeões feminina em 2025, anunciou esta quarta-feira a UEFA.

A candidatura tinha sido anunciada no início de abril, pelo primeiro-ministro António Costa, por indicação da Federação Portuguesa de Futebol, no 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa.

É a segunda vez que Portugal recebe a final da Liga dos Campeões feminina. Em 2014, o Estádio do Restelo foi o palco da final da competição, ganha nessa época pelo Wolfsburgo, frente ao Tyresö, por 4-3. Agora, é a vez de o estádio do Sporting receber o encontro decisivo da prova.

«A decisão de se realizar no Estádio José de Alvalade a final da Champions feminina representa o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol já demonstrada anteriormente num conjunto de eventos entregues pela UEFA. Recordo a final da Liga dos Campeões em 2014, 2020 e 2021, da final da Champions feminina também em 2014 no Estádio do Restelo», disse o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, em declarações ao site do organismo.

«O facto de se tratar da final da competição feminina premeia também o esforço e o investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento do futebol feminino. É um sinal muito bem-vindo que complementa toda a promoção que temos vindo a fazer no futebol destinado a mulheres, raparigas e meninas que queremos que sejam cada vez em maior número a praticar este desporto», acrescentou.

Esta época, a final da Liga dos Campeões feminina, entre Barcelona e Wolfsburgo, foi realizada nos Países Baixos, no Estádio do PSV, em Eindhoven. O Barça venceu por 3-2.

Em 2023/24, a final da competição realiza-se em Espanha. O Estádio San Mamés, em Bilbau, é o palco da decisão na próxima temporada.

No palmarés, desde 2001/02, o Lyon é recordista, com oito títulos, seguido do Frankfurt com quatro. Barcelona, Turbine Potsdam, Umea e Wolfsburgo têm dois cada, enquanto Arsenal e Duisburgo já venceram por uma ocasião cada.